У Киева закончились запчасти для ремонта разбитых энергоузлов

Киев пожаловался США и их союзникам на нехватку компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры. Ракетные обстрелы причинили ущерб как системе электроснабжения, так и отопления.

«Украина нуждается в ключевых компонентах, таких как генераторы, трубы и арматура, для ремонта своей инфраструктуры. Ненадежная работа энергетического сектора может иметь смертельные последствия: остановить производство продуктов и перевозки – критически важные для поддержки военных операций услуги», – пишет Politico со ссылкой на источники.

Украинские чиновники рассказали изданию, что ожидают новую мощную волну атак на энергообъекты. Киевский режим волнуется об обеспечении граждан теплом в течение предстоящей зимы.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал критической ситуацию с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Компания «Укрэнерго» предупредила об экстренных отключениях света, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.

«Укрэнерго» подтвердила повреждение одного из ключевых объектов энергетики Украины, питавший электричеством Киев и семь областей. Позже был уничтожен энергообъект, который обеспечивал электричеством правый берег Херсонской области и часть Николаевской.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у евросоюза денег на ремонт разрушенных и поврежденных ТЭС, ТЭЦ и ГЭС в разных регионах. Ему напомнили, что ЕС уже выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание работы энергосистемы.

Киев, Наталья Рязанова

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