Одного «Рамштайна» недостаточно: Украина требует у ЕС деньги на свет

Россия серьезно повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины – об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

По словам президента Украины в списке разрушенных и поврежденных ТЭС, ТЭЦ и ГЭС в разных регионах.

Как уже сообщал «Новый День», накануне глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил об угрозе отключения света в регионе на две недели.

«Чрезвычайные ограничения» в сфере энергетики введены в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях.

Зеленский озвучил Симсон подробный список потребностей Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и предложил создать еще одну платформу для поддержки украинской экономики, в частности, энергетической сферы, по типу Контактной группы в формате «Рамштайн».

Напомним, это международная группа по вопросам предоставления военной и финансовой помощи Украине, в которую входят представители более 50 государств. Зеленский заявил, что формат удачный, но оказываемой помощи недостаточно: «Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка», – настаивал он.

Симсон в свою очередь напомнила, что ЕС уже выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание работы энергосистемы. И пообещала передать Киеву «электрооборудования на миллионы евро». Правда, не уточнила, когда и какое это будет оборудование.

Киев, Платон Ефимчук

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