НАТО отменяет зимние наступления ВСУ

В НАТО не ожидают, что зимой Украина сможет достичь «значительных успехов на боле боя».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила зам генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

«Мы не ожидаем больших успехов в ближайшие несколько месяцев, поскольку время года не позволяет проводить масштабные операции. Весной, возможно, мы увидим более динамичную ситуацию на земле», – сказала она.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс считает своим первейшим приоритетом резкое увеличение поставок Киеву современных систем ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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