В Азовском море снова собираются организовать регулярные пассажирские маршруты в Крым

Крым, Краснодарский край и Ростовскую область планируются связать водными пассажирскими маршрутами. Об этом сообщила пресс-служба минтранса Ростовской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос регулярных речных и морских пассажирских перевозок обсуждался в рамках «Транспортной недели-2022» в Москве. Рассматриваем возможность организации маршрутов в Азвоском море, конечными пунктами которых станут Ейск и Керчь.

Для этих целей в ближайшие 2 года власти Ростовская область планирует приобрести два речных судна «Валдай 45Р» и два морских судна «Метеор 120М».

Напомним, в июне текущего года заявлялось о перспективе восстановлении морских маршрутов из Мариуполя в Севастополь, Крым и Кубань. А в Крыму не первый год обещают организовать морские «маршрутки» в города полуострова. Летом 2020 года даже торжественно открыли морской маршрут «Севастополь – Ялта», но через 2,5 месяца его закрыли.

Симферополь, Лиана Макоба

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