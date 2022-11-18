Власти Киева предупредили о полном отключении украинской столицы от электроснабжения

Энергетика Киева будет работать исключительно в аварийном режиме. Пока удаётся сохранять частичную подачу электроэнергии, однако с наступлением морозов следует готовиться к тотальным отключениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый замглавы Киевской горадминистрации Николай Поворозник.

«Сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику до 4 часов. Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, надо экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться», – сказал он.

«Мы готовимся к разным сценариям, в том числе – к полному отключению», – добавил Поворозник.

Напомним, ранее на Украине перешли от плановых отключений к временным подключениям и предупредили, что «света не будет днями».

Симферополь, Валентин Карамазов

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