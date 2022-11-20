На Украине вознамерились вступить в ЕС «до окончания войны»

Украина может вступить в ЕС до окончания боевых действий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступила министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Я не буду делать никаких прогнозов по времени, но когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в том случае, если война не будет окончательно завершена», – сказала она.

Напомним, ранее европейский комиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Оливер Варгеи заявил, что Европейская комиссия (ЕК) предоставит Украине свою оценку как страны-кандидата в следующем году.

Симферополь, Валентин Карамазов

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