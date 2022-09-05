Украине, как стране-кандидату в ЕС, Еврокомиссия даст оценку в следующем году

Европейский комиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Оливер Варгеи на пресс-конференции по окончании заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в понедельник, 5 сентября, заявил, что Европейская комиссия (ЕК) предоставит Украине свою оценку как страны-кандидата в следующем году, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции Варгеи сказал: «Мы дадим нашу оценку Украине как стране-кандидату в следующем году. Не так давно мы подготовили наши выводы по заявке Украины на членство в ЕС. До конца года мы еще будем работать над уровнем соответствия Украины законодательству ЕС».

«Процесс расширения ЕС основывается на заслугах и всегда зависит от того, насколько выполнены Копенгагенские критерии. Когда вы посмотрите на наши выводы, вы увидите очень четко, что нужно сделать для того, чтобы получить статус кандидата. Это семь критериев, где, как мы понимаем, Украина уже достигла определенного продвижения. Однако предстоит еще много работы. Всегда легко говорить о датах, о последующих шагах, но главное – выполнять практическую работу», – заявил еврочиновник, отвечая на вопрос о перспективах предоставления Украине членства в Евросоюзе.

Брюссель, Иван Бабурин

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