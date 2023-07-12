Глава ЕК допустила скорое принятие Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина успешно проводит реформы и скоро может стать членом Евросоюза. Она назвала впечатляющей и прекрасной скорость, с которой Киев стремится в ЕС.

«Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС, прекрасная, впечатляющая. Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена, что если они будут продолжать в том же духе, то вскоре добьются успеха», – приводит слова чиновницы «Интерфакс».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал страны внутри союза задуматься «до какой степени может расширяться ЕС». Особенно его волнуют последствия принятия новых членов для финансов, продвижения политических проектов и системы принятия решений.

В июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов на вступление в состав ЕС. Еврокомиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Оливер Варгеи пообещал дал оценку новым кандидатам в 2023 году.

Вильнюс, Наталья Рязанова

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