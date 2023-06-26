Глава Евросовета предложил членам ЕС подумать, до какой степени можно расширять Евросоюз

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме главам государств и правительств стран ЕС по случаю предстоящего в конце июня саммита в Брюсселе предложил задуматься «до какой степени может расширяться Европейский союз, не размывая своих основ», – сообщает Интерфакс.

В письме Мишеля главам стран и правительств ЕС в частности, говорится: «Новый геополитический контекст вернул расширение в центр наших дебатов. Нам нужно учитывать процесс расширения и нашу способность к поглощению новых членов. Год назад Евросовет подтвердил необходимость при каждом расширении учитывать способность ЕС принять новых членов в соответствии с Копенгагенскими критериями в 1993 года. Это требует, чтобы мы задумались о последствиях расширения для различных политических проектов ЕС и их финансирования, а также о системе принятия решений».

«В мире, где происходят глубокие технологические изменения, фундаментальные ценности, на которых основан Евросоюз, подвергаются атакам, часто неожиданными новаторскими способами. Мы должны убедиться, что мы по-прежнему способны защищать и продвигать свои ценности как внутри, так и за пределами нашего Союза. …В прошлом году в чрезвычайном порядке кандидатами в ЕС стали Украина и Молдавия, а Грузия получила «европейскую перспективу». Дальнейшее расширение Союза еще острее ставит проблему его управляемости и понимания фундаментальных принципов и ценностей», – подчеркнул глава Евросовета.

Страсбург, Иван Бабурин

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