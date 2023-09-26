Глава ЕП: экономика ЕС не переживет расширения союза

Председатель Европарламента Роберта Метсола признала, что существующая экономическая модель не выдержит расширения Евросоюза. ЕП прорабатывает возможные шаги для выживания экономики в случае включения новых стран в ЕС.

«Та экономическая модель, которая у нас есть сейчас, это не та модель, которая выживет с 32 или 33 странами. Нам нужно это обсудить в парламенте, и мы уже начали», – сказала Метсола в интервью The Guardian.

Она допустила, что официальные переговоры с Украиной о приеме в ЕС начнутся в декабре. Но для включения этой страны в союз понадобятся очень большие перемены. Еще до включения Украины в ЕС нужно решить вопросы отмены торговых тарифов и предоставления Киеву доступа к внутренним рынкам.

Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал руководство ЕС и страны-члены задуматься о последствиях принятия новых стран в союз. Он напомнил, что технологии развиваются слишком стремительно, фундаментальные ценности подвергаются атакам. И задался вопросом, а может ли ЕС до сих пор защищать и продвигать свои ценности?

В конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал ЕС активизировать подготовку к новому этапу расширения. Он заявил, что в европейскую семью готовятся принять 10 государств.

Брюссель, Наталья Рязанова

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