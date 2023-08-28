Евросоюз всё ещё рассчитывает на расширение

Евросоюз начал подготовку к расширению. Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что ЕС должен пополниться новыми членами к 2030 году. Об этом говорится в его докладе, который будет представлен сегодня на стратегическом форуме в Словении.

«Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель… Мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году», – говорится в докладе Мишеля, пишет The Financial Times.

По данным издания, первым специальным собранием лидеров ЕС по расширению станет неформальная встреча 6 октября в испанской Гранаде.

На сегодняшний день официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Все они будут присутствовать на форуме в Словении. Примечательно, что Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония – с 2005-го, Черногория – с 2010-го, Сербия – с 2012 года.

В 2013 году последней в ЕС вступила Хорватия, потратив на выполнение необходимых условий десять лет.

Напомним, 23 июня 2022 года главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов, которым необходимо выполнить семь условий. Среди них наиболее расширенными являются судебная реформа и борьба с коррупцией.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не успевает выполнить полученные рекомендации до октября, но работает над этим вопросом. Как уточняет FT, власти Украины настаивают на начале официального процесса вступления до конца этого года, из-за чего у многих стран ЕС возникает вопрос, как обеспечить финансовую поддержку Киева при низких экономических показателях. «Но политическая воля – мощная вещь, и прямо сейчас она играет на руку Киеву», – резюмирует издание.

Лондон, Мария Соколова

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