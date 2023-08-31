Боррель анонсировал прием в ЕС еще десяти стран

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Толедо глав МИД стран Евросоюза в четверг, 31 августа, заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема десяти государств, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Боррель сказал: «Идея расширения Евросоюза витала в ходе нашей дискуссии. Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже. Война на Украине ускорила процесс расширения ЕС. Это процесс, основанный на заслугах, но в то же время, я думаю, было бы хорошо определить политические цели, чтобы придать импульс процессу. Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему десяти новых членов ЕС. В этих условиях определение неких временных рамок приема позволит сосредоточить усилия, и стран-кандидатов стран, и сам Европейский союз».

Мадрид, Иван Бабурин

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