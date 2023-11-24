ЕС готов принять Молдавию и Грузию по частям

В Евросоюзе активно обсуждают возможность принять Молдавию и Грузию без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы объединения Петер Стано. Страны-кандидаты не обрадовались такой перспективе, а эксперт назвал заявление провокационным.

«Европейское будущее Грузии и Молдавии не может оказаться в заложниках конфликтов. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», – цитируют Стано «Известия».

ЕС не признает суверенитет Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Принятие в состав объединения республик, ведущих территориальные конфликты, стало бы первым случаем в истории союза. Но внутри ЕС пока нет ни полного понимая, ни дорожной карты для подобной процедуры.

Брюссель вместе с Кишиневом надеется, что вопрос Приднестровья разрешится сам собой. Как только правобережные территории войдут в ЕС, жители Приднестровья увидят рост уровня жизни и захотят «пойти по тому же пути».

В Тбилиси не обрадовались перспективе частичного принятия в ЕС и возмутились, что страна до сих пор не получила статус кандидата в отличие от Украины. По мнению экспертов, дело в четком суверенитете Грузии в вопросах внешней политики и нежелание разорвать связи с Россией.

Научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов назвал заявление Брюсселя провокационным. Страны ЕС не скоро смогут одобрить подобную процедуру, поскольку это может вызвать проблемы в странах союза с нерешенными территориальными спорами. Например, в Испании, где баски и каталонцы требуют независимости.

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что позиция ЕС будет зависеть от итогов конфликта на Украине. В случае общепризнанной победы России ЕС окажется под угрозой развала, тогда Брюсселю придется отложить вопросы расширения.

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины. Вопросы расширения блока обсудят на саммите 14-15 декабря. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что скоро ЕС «будет простираться от Лиссабона до Луганска».

Москва, Наталья Рязанова

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