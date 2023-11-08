Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня, через 10 лет после акций протеста на «майдане», исторический день, поскольку Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. Кроме того, Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, а также утвердить статус кандидата на вступление для Грузии», – сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

Глава ЕК уточнила, что саммит ЕС в декабре обсудит рекомендацию о начале переговоров по приему Украины и Молдавии, в случае положительного решения переговоры могут начаться в марте 2024 года. «Мы дали рекомендацию Европейскому совету, дальше совет должен принять политическое решение, это будет в середине декабря. Если он примет это решение, работа должна начаться немедленно. Украина должна еще завершить некоторые реформы, и к марту мы сможем сообщить об их прогрессе», – уточнила она.

В ЕК также пояснили, что для вступления в Евросоюз Украина должна завершить переговоры по реформированию экономической, политической, общественной и культурной жизни страны. Мандат Совета ЕС на переговоры о приеме страны в сообщество может быть выдан к концу марта.

Стоит отметить, что в европейских странах нет единого мнения по принятию Украины в ЕС. Ранее лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что планы по включению Украины в состав Евросоюза, которые продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приведут к смерти Европы.

Вместе с тем советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС.

Брюссель, Светлана Антонова

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