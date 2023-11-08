План принять Украину в ЕС приведет к гибели Европы, предупредили во Франции

Лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что планы по включению Украины в состав Евросоюза, которые продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приведут к смерти Европы. Такое мнение политик высказал в соцсети X (бывшая Twitter).

8 ноября Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, отметил Филиппо, назвав при этом Украину «крайне коррумпированной страной».

По его словам, после решения фон дер Ляйен сложно сказать, что цель подчиняющегося США Евросоюза «не в том, чтобы добиться нашей смерти».

«Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!" – подчеркнул Филиппо.

В связи с этим, по его мнению, пока не поздно, Франции нужно покинуть Евросоюз.

Ранее лидер «Патриотов» призвал остановить президента Украины Владимира Зеленского. Он убежден, что киевский режим никогда не повернется к миру, а это приведет к катастрофе.

На прошлой неделе Politico сообщало, что 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором даст рекомендацию начать переговоры о вступлении в сообщество Украины и Молдавии.

На недавней встрече в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% необходимых условий для вступления в ЕС. Остальные требования Киев может быстро выполнить и уже в 2023 году начать переговоры о присоединении к Евросоюза, считает глава ЕК.

Париж, Наталья Петрова

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