Во Франции призвали остановить Зеленского, пока не случилась катастрофа

Лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал остановить президента Украины Владимира Зеленского. Французский политик уверен, что киевский режим никогда не повернется к миру, а это приведет к катастрофе.

Свой комментарий Филиппо опубликовал в блоге после высказывания Зеленского во время сессии ГА ООН. Украинский лидер заявил, что Польша превращает вопрос экспорта продовольствия в триллер и тем самым косвенно помогает России.

«Это вновь доказывает его сумасшедший и несгибаемый характер: он никогда не захочет достижения мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить», – написал французский политик.

Он добавил, что Польша дала Зеленскому «больше всего» и приняла миллион украинских беженцев.

После выступления Зеленского на Генассамблее ООН МИД Польши «срочно» вызвал посла Украины. Послу выразили решительный протест Варшавы по отношению к формулировкам, которые использовал украинский президент.

Париж, Наталья Рязанова

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