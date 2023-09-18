Киев подал иски в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию

Украинский министр экономики Юлия Свириденко в понедельник, 18 сентября, заявила, что ее страна подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета этих стран на импорт агопродукции с Украины, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба украинского минэка, Свириденко сказала: «Украиной были поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО. Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров. Такие шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами».

«В результате одностороннего запрета на импорт украинские экспортеры уже несут значительные убытки. Украина считает такие меры нарушением международных обязательств. Они неприемлемы, поскольку торговая политика должна регулироваться на уровне Евросоюза», – подчеркнула министр экономики Украины.

Ранее сегодня, СМИ сообщили, что «Польша, Венгрия и Словакия приняли решение прекратить своей участие в работе координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по проблемам поставок зерновых с Украины», а Румыния решила приостановить украинский импорт на 30 дней.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»