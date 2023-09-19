Варшаву призвали перекрыть транзит западного оружия на Украину

Польша должна запретить транзит западного оружия на Украину в ответ на политику киевского режима в отношении польского экспорта фруктов и овощей. Польский политик Славомир Менцен призвал Варшаву к ответным мерам в своем блоге.

«Если Украина хочет ввести запрет на ввоз польских фруктов и овощей, ее следует спросить, что она думает о польском запрете на экспорт оружия и боеприпасов на Украину», – написал Менцен.

Политик отметил, что Киев «слишком хорошо справляется» с конфликтом с Россией, если намерен начать «торговую войну с Польшей» в такой ситуации.

15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз украинской агропродукции. Польша, Словакия, Венгрия и Румыния ввели запрет на ввоз ряда наименований украинского продовольствия, включая зерновые, овощи, мясо.

Украинские власти обратились с жалобой в ВТО, заявив, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт товаров с Украины, который причиняет значительные убытки украинским экспортерам. В качестве ответных мер Киев рассматривает запрет на ввоз польских овощей и фруктов.

Варшава, Наталья Рязанова

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