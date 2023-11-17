Австрия, Венгрия и Франция будут блокировать принятие Украины в Евросоюз, а ФРГ просто не верит в шансы Киева. Берлин также продвигает отказ от единогласных решений в пользу учета мнения квалифицированного большинства.

«Австрия будет препятствовать, но она будет прятаться за Венгрией. Несмотря на новую риторику, Франция в действительности не хочет видеть Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру: они не верят, что Украина вступит в ЕС», – рассказал один из европейских чиновников порталу EUobserver.

По словам источника, Берлин поддерживает высказанную ранее идею отменить принятие решений только единогласно. Если за основу станут брать решение квалифицированного большинства, то ФРГ получит «больше власти» внутри ЕС.

В Совфеде РФ предупредили, что вступление Украины в ЕС приведет к его немедленной смерти. Условия принятия Киева под крыло Брюсселя невыполнимы априори. Лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказал аналогичную позицию, отметив повальную коррупцию на Украине.

При этом, Венгрия уже назвала абсурдной идею принятия Украины в ЕС, а Варшава сделала свое согласие предметом шантажа, чтобы Киев признал свою вину в Волынской резние.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»