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Среда, 8 ноября 2023, 21:35 мск

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Польша пригрозила заблокировать Украине путь в ЕС

Вслед за Венгрией заблокировать путь Украине в ЕС пригрозила Польша.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество. Правда, для вступления в Евросоюз Украина должна завершить переговоры по реформированию экономической, политической, общественной и культурной жизни страны. А также договориться с соседями.
Венгрия, напомним, собирается заблокировать процесс, пока не будет отменен закон о языке.

А Польша требует эксгумировать жертв Волынской резни. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отметил, что Украина выдает Польше только единичные разрешения на проведение поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни.

«Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», – заявил представитель польского МИДа.

Варшава, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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