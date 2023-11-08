Польша пригрозила заблокировать Украине путь в ЕС

Вслед за Венгрией заблокировать путь Украине в ЕС пригрозила Польша.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество. Правда, для вступления в Евросоюз Украина должна завершить переговоры по реформированию экономической, политической, общественной и культурной жизни страны. А также договориться с соседями.

Венгрия, напомним, собирается заблокировать процесс, пока не будет отменен закон о языке.

А Польша требует эксгумировать жертв Волынской резни. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отметил, что Украина выдает Польше только единичные разрешения на проведение поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни.

«Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», – заявил представитель польского МИДа.

Варшава, Платон Ефимчук

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