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Пятница, 10 ноября 2023, 18:48 мск

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Это будет означать смерть ЕС: Украина никогда не вступит в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз будет означать немедленную смерть ЕС, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, условия, которые поставили Киеву, чтобы стать частью европейского союза, невыполнимы априори.

«[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан сделал ряд резких заявлений (против вступления Украины в ЕС), показывая свою независимость от стран-членов НАТО. Но это позиция не только Орбана. Аналогичная позиция высказывается и Словакией, которая отказывается от дальнейших поставок вооружения Киеву. То же самое касается Польши, которая сворачивает часть программ, которые были развернуты в момент разгара российско-украинского противостояния. И самое громкое заявление сделала Франция недавно: [президент Эммануэль] Макрон вообще заявил, что вступление Украины в Евросоюз означает немедленную смерть ЕС», – подчеркнул Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор обратил внимание, что ЕС сейчас не под силу привести в порядок Украину с большим грузом нерешенных проблем. «Страна, по сути, разрушена и деморализована. Тянуть ее странам ЕС сейчас не под силу. Они сами испытывают большие трудности в связи с политикой, которую страны ЕС ведут против РФ, – сами терпят огромные убытки от введенных ими же санкций, а тут им еще «повесят» Украину, которую нужно вытягивать и доводить до стандарта западноевропейских стран», – пояснил он.

«Думаю, что этот процесс обречен. Украина не то, что не будет в ближайшее время в ЕС, она там вообще никогда не окажется, потому что еще непонятно, в каком состоянии будет существовать нынешняя Украина… Это напоминает линию горизонта, чем дольше ты к ней движешься, тем дальше она от тебя уходит, отдаляется. Эти условия ЕС, как мы в свое время двигались к коммунизму – через 20 лет будет, через 50, а коммунизм так и не наступил… Для Украины эти условия невыполнимы априори», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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