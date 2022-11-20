Пентагон «раскусил» тактику ракетных ударов ВС РФ

Россия выпустила единоразово рекордное количество ракет во время последнего массированного удара. Таким образом, РФ пытается истощить запасы украинской ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.



Именно поэтому, подчёркивает он, Москва усиливает свои ракетные удары. Однако, заверил Каль, «США привержены обеспечению украинцев оборудованием, необходимым для поддержки обороны».

«Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что она не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной», – приводит его слова Reuters.

Напомним, ранее Киев признал слабую эффективность работы своей системы ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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