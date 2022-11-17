Киев признал слабую эффективность работы своей системы ПВО

Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в четверг, 17 ноября, заявил, что работа системы противовоздушной обороны страны является недостаточно удачной, – сообщает украинское издание «Лига».

Издание сообщает, что Игнат сказал следующее: «Сегодня, 17 ноября, работа противовоздушной обороны была не столь удачной, как во время прошлых ракетных обстрелов. На этот раз не удалось эффективно отработать ПВО. Враг использовал маршруты, которые запутывают наши системы. Это обусловлено тем, что у Украины нет достаточно, что мы постоянно подчеркиваем, средств ПВО, чтобы работать достаточно эффективно»

«Для стопроцентного результата силам обороны сейчас нужно больше таких систем, как немецкие IRIS-T SLM или норвежские NASAMS, которые уже есть на вооружении Украины. Но их не хватает, чтобы противостоять существующим угрозам. Все, что входит в зону их поражения – крылатые ракеты или «шахеды», эти комплексы сбивают. Поэтому мы снова и снова просим Запад давать нам больше систем разных типов», – заявил представитель ВВС Украины.

Напомним, накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны «устойчивая дурная слава».

Киев, Иван Бабурин

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