СБУ нагрянула с обысками в VS Energy из-за «российских акционеров»

Служба безопасности Украины проводит обыск в компании VS Energy, в собственности которой, по данным украинских СМИ, находятся пакеты акций «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Ровнооблэнерго» и «Черновцыоблэнерго». Это около 10% энергетического рынка страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», кадры с обыском обнародованы на сайте СБУ.

Утверждается, что акционерами компании являются российские олигархи Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков (все находятся под украинскими санкциями). Но в мае 2022 года в VS Energy заявили, что эти люди уже не имеют отношения к украинским облэнерго.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина вводит санкции против ВПК и руководства военной промышленности РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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