Украина обещает поделить Крым между НАТО и Великобританией

Украина обещает бухты Севастополя НАТО, а Азовское побережье могут отдать Великобритании. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс- полковник оперативного управления Генштаба ВСУ, ныне выступающий в роли эксперта, Олег Жданов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стране который день обсуждают, что делать с Крымом после его захвата. Например, у Украины нет военного флота, поэтому бухты и базы Севастополя предлагается сдать в аренду флотилиям других государств.

«Пока мы будем создавать свой флот, вполне возможно, что Соединенные Штаты, может, Великобритания, может, кто-то из стран-членов НАТО, а, может быть, из просто из стран-партнеров захотят воспользоваться нашими военно-морскими базами, – оптимистично вещал Жданов. – Кстати, Британия нам предложила концепцию москитного флота и начала передавать корабли. Правда, мы приняли два тральщика, там еще должны быть ракетные катера и, соответственно, они – как соавторы нашего москитного флота – вполне заслуживают то, чтобы получить в аренду на какой-нибудь срок наши территории для размещения своих кораблей и помощи нам в обучении личного состава. Это будет намного дешевле для нашего государства».

Жданов добавил, что у Британии «очень большие интересы в Азовском море» и они могут согласиться «обменять» свои корабли и другое вооружение на побережье.

Напомним, в конце августа экс-замминистра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Украина собирается сделать базой НАТО весь Крым.

Киев, Платон Ефимчук

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