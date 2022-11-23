Весь Киев остался без воды

В результате обстрелов подача воды приостановлена во всём Киеве. Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы восстановить повреждённые объекты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Просим, всех жителей на всякий случай, запастись водой», – добавил он.

Между тем, наблюдаются перебои в работе киевского метро.

«Столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие. Высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей», – ообщили в киевской горадминистрации.

Ранее Кличко заявил в интервью немецкому изданию Bild, что если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, придётся эвакуировать часть населения Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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