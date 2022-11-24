Константинов «набросил» Крыму турпоток и озвучил финансовые потери

Доходы туристической отрасли Крыма в текущем году снизились почти на треть. Об этом сообщил спикер парламента РК Владимир Константинов.

«Мы имеем минус 29,5% при 6 миллионах туристов», – уточнил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за 9 месяцев 2020 года, в Крыму отдохнули 5 млн 73 тыс человек. Константинов увеличил этот показатель еще на миллион. Так что. Возможно, что и реальные потери турсферы отличают от озвученных спикером крымского парламента.

Напомним, за 9 месяцев 2021 года валовый доход от отрасли превысил показатели 2020 года в целом и составили свыше 36 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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