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Четверг, 24 ноября 2022, 16:31 мск

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Администрация Зеленского заявляет о «восстановлении электроснабжения на Украине»

Фото: РИА «Новый День»

Электричество подано во все регионы Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Вместе с тем, выяснилось, что речь пока идёт об объектах критической инфраструктуры.

«Первое, что было заживлено – объекты критической инфраструктуры. На сегодняшний день постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей», – сказал он, не уточнив сроки подключения жилого сектора. К слову, накануне последнего ракетного удара премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о выходе из строя половины энергосистемы страны.

Тем временем стало известно, что Германия инициирует встречу глав МИД G7 по поддержке энергосистемы Украины из-за постоянных обстрелов. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Бербок.

Напомним, сегодня разведка ВСУ доложила о дате следующей «калибровки» украинской энергосистемы.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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