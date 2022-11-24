Администрация Зеленского заявляет о «восстановлении электроснабжения на Украине»

Электричество подано во все регионы Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Вместе с тем, выяснилось, что речь пока идёт об объектах критической инфраструктуры.

«Первое, что было заживлено – объекты критической инфраструктуры. На сегодняшний день постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей», – сказал он, не уточнив сроки подключения жилого сектора. К слову, накануне последнего ракетного удара премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о выходе из строя половины энергосистемы страны.

Тем временем стало известно, что Германия инициирует встречу глав МИД G7 по поддержке энергосистемы Украины из-за постоянных обстрелов. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Бербок.

Напомним, сегодня разведка ВСУ доложила о дате следующей «калибровки» украинской энергосистемы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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