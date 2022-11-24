Европарламент проголосовал за запрет выдавать визы по российским паспортам, оформленным в ряде регионов России

Европарламент решил запретить выдавать визы по российским паспортам, оформленным в новых регионах России, а также в Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение объясняют необходимостью обеспечить единую визовую политику и единый подход «к проверкам, которым подвергаются лица, пересекающие внешние границы».

При этом предлагается делать исключения граждан России, имевших российские паспортами «до начала выдачи соответствующих документов на этих территориях», а также тех, кто «был несовершеннолетним или официально недееспособным в момент выдачи документа».

За это решение проголосовали 531 депутат, 7 высказались против, еще 34 воздержались.

Пресс-служба Европарламента уточнила, что «лица, спасающиеся от конфликта на Украине, по-прежнему смогут въезжать в ЕС по гуманитарным соображениям».

Ограничения вступят в силу после официального согласования Советом ЕС и публикации решения в официальном журнале ЕС.

Париж, Игорь Юров

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