Дуда объяснил, почему Киеву не дают системы Patriot

Польша выступает за размещение на Украине американских систем ПВО Patriot, однако решение принимает не Варшава, а Берлин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, установка ракет на украинской территории была бы целесообразнее с тактической точки зрения.

«С военной точки зрения было бы лучше, если бы ситемы ПВО Patriot были расположены на Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной», – цитирует слова Дуды агентство Reuters.

Как известно, ранее Варшава предложила Берлину отправить системы Patriot не в Польшу, а на Украину.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что пусковые установки системы Patriot могут быть легко переоборудованы под запуски ядерных ракет средней и меньшей дальности, что несёт непосредственную стратегическую угрозу России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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