Столтенберг призвал домохозяйства Европы готовиться к худшим временам

Поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада, но несмотря на это её не только нельзя прекращать, но и нужно увеличивать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение в интервью Welt am Sonntag высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», – рассуждает он.

Ранее Столтенберг заявил, что мирное решение конфликта на Украине возможно только посредством продолжения военной помощи Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

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