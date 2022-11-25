НАТО настаивает, что поставки оружия Украине приблизят мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает настаивать, что мирное решение конфликта на Украине возможно только посредством продолжения военной помощи Киеву. Об этом глава альянса заявил на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое пройдет в Бухаресте 29-30 ноября.

«Большинство войн заканчиваются переговорами, но происходящее за столом переговоров зависит от происходящего на земле. Потому лучший путь повысить шансы на мирное урегулирование – оказание поддержки Украине», – сказал Столтенберг (цитата по РИА «Новости»).

Поддержка Украины в интересах безопасности стран Северо-Атлантического блока, добавил он.

Генсек НАТО назвал самой срочной задачей альянса наращивание военной помощи Киеву, чтобы не дать России победить на Украине, но помочь Украине «освободить свои территории».

Столтенберг назвал «ужасающим» начало зимы для Украины после того, как удары по объектам инфраструктуры страны ухудшили энергетическую и продовольственную ситуацию на Украине, передает ТАСС. По его мнению, «зима также станет тяжелым временем для Америки и Европы». Однако, подчеркнул он, если Россия победит, то «нам придется заплатить еще большую цену». В связи с этим «НАТО намерена продолжать наращивать поддержку Украины», – сказал Столтенберг. «Мы не отступим», – заключил он.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому должен расширить военную помощь Киеву. По его мнению, условия для урегулирования конфликта должны быть созданы на поле боя.

Брюссель, Наталья Петрова

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