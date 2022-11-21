НАТО нарастит военные поставки Украине, чтобы добиться мира

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому должна увеличить военную помощь Киеву. Такое заявление прозвучало на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны расширять поставки вооружений, в том числе средств противовоздушной обороны, и топлива на Украину.

«Мы видим разрушительные последствия российских ударов по территории Украины. НАТО должна расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств», – сказал глава альянса (цитата по ТАСС).

При этом Столтенберг отметил, что НАТО хочет «мирного решения» украинского конфикта, которое будет приемлемо для Киева. Однако «это определяется успехами на поле боя», – заявил он, добавив, что для этого альянс «должен продолжать расширять поставки Украине».

До этого генсек НАТО высказал мнение, что единственный способ прийти к разрешению украинского конфликта – на поле боя. Также он заявил, что альянс считает своим главным приоритетом резкое увеличение поставок Украине современных систем ПВО.

Ранее сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская военная помощь Украине превысила $20 млрд. Он добавил, что Вашингтон продолжит поставки вооружений Украине.

Брюссель, Наталья Петрова

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