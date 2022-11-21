Более $20 млрд: в Пентагоне раскрыли сумму военной помощи Киеву

США выделили Украине военную помощь на сумму более $20 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге в Индонезии. Вашингтон продолжит помогать Украине, заверил он.

«По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Вы слышали, что мы заявляем: «Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – сказал министр обороны США, чьи слова приводит ТАСС.

Остин при этом упомянул про «успехи украинских военных» на поле боя, отметив, что США сделали многое для подготовки ВСУ к введению боевых действий зимой. По его мнению, благодаря этому украинские военнослужащие будут в «гораздо более хороших условиях», чем их противник.

Ранее Белый дом запросил у конгресса более 37 млрд долларов дополнительной экстренной помощи Украине. В Пентагоне указывали, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны.

Джакарта, Наталья Петрова

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