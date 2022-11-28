За удобство крымских министров придется доплатить полтора десятка миллионов рублей

Правительство Крыма добавило миллионов на ремонт своего Большого зала малоизвестному подрядчику из Марий Эл.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте текущего года глава Крыма Сергей Аксенов назначил единственным подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту большого зала Совета министров Республики Крым в Симферополе ООО «РемМастер» из Йошкар-Олы. Цена контракта составила 84 миллиона 19 тысяч рублей.

Уставный фонд «РемМастера» – 30 тыс руб, численность работников – 16 человек.

Большой зал Совмина выходит огромными окнами на юг. Говорят, в давние годы фонтан в центре парка Тренева соорудили специально для его охлаждения. Потом в системе что-то сломалось, фонтан работал, но сам по себе. А находиться в зале летом стало невыносимо жарко. На это макеевской команде, прибывшей рулить Крымом в 2010 году, резко и во всеуслышание, в присутствии «партхозактива» и журналистов указал их шеф – президент Украины Виктор Янукович. Свеженазначенные чиновники, обливавшиеся потом в непривычных темных костюмах, критику услышали и повесили в зале кучу бытовых кондиционеров.

При премьере Сергее Аксенове в 2016 году под окнами зала установили памятник «Народному ополчению всех времен».



Звезда «РемМастера» в Крыму взошла в прошлом году. Он стал единственным подрядчиком по госконтракту, предметом которого было выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасада здания Совмина, с ценой контракта 33 млн 607 тыс руб.

Ранее был заключен контракт на 8,2 млн рублей по капитальному ремонту фундамента под большим залом Совмина. Проект соответствующих работ был разработан за 500 тысяч рублей.

Но теперь оказалось, что всех этих денег мало. Правительство выдало распоряжение №1857-р, которым увеличило цену контракта, но с оговоркой – не более чем на 16,4 %. То есть к ней можно прибавить еще 13 млн 779 тыс, таким образом, только ремонт зала совмина (без фундамента и проектов) обойдется почти в 98 млн руб.

Надо заметить, ООО «РемМастер» получало в Крыму и другие интересные подряды. Например, текущий ремонт санузла за 1 млн 279 тыс руб в здании Малой академии наук (бывшей Станции юных техников). Поскольку здание на улице Гоголя оказалось не просто старым домом, а объектом культурного наследия регионального значения – это административное здание 1934 года постройки (архитектор П. И. Голландский), ремонт исторического санузла требовал особых навыков. Были ли подобные навыки у подрядчика, выяснить не удалось.

Эта же компания ремонтировала здание Крымской государственной филармонии в Симферополе (цена контракта 74 млн рублей). Контракт ООО получило в феврале 2021 года, уже в июле работы были остановлены, а еще через месяц в здании обрушилась стена.

Симферополь, Ольга Картошина

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