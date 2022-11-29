В Севастополе планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте

В Севастополе могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Вопрос сейчас обсуждается в правительстве города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что экономически обоснованная цена в 1,5 – 2 раза превышает действующий тариф, заявлялось еще 2 месяца назад. Тогда в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, а также в управлении по тарифам оценивали реальную стоимость проезда в 43 рубля. Но директор департамента Павел Иено утверждал, что вопрос повышения не рассматривается – разница возмещается из городского бюджета.

Теперь он говорит другое: «Подорожание обсуждается, и, если оно будет, то с января следующего года», – цитирует Иено ForPost.

Повысить тариф планируют на 4 рубля: проезда в автобусах и троллейбусах по карте ЕГКС будет составлять 24 рубля, при оплате наличными – 30 рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

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