В Керчи обрушилась стена многоэтажки

В одном из многоэтажных домов Керчи обвалилась стена.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне вечером в доме №12 по улице Суворова: пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась.
«Сам дом не пострадал, жители тоже, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят, – сообщил глава Керчи Станислав Брусаков.
Прокуратура РК начала проверку:
«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании имущества многоквартирного дома со стороны уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации», – сообщили в ведомстве.
Керчь, Лиана Макоба
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