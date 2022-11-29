В Керчи обрушилась стена многоэтажки

В одном из многоэтажных домов Керчи обвалилась стена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне вечером в доме №12 по улице Суворова: пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась.

«Сам дом не пострадал, жители тоже, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят, – сообщил глава Керчи Станислав Брусаков.

Прокуратура РК начала проверку:

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании имущества многоквартирного дома со стороны уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации», – сообщили в ведомстве.

Керчь, Лиана Макоба

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