Рухнувшая в Керчи пристройка жилого дома разрушалась 20 лет

Рухнувшая в Керчи пристройка жилого дома начала разрушаться еще 20 лет назад. Горожане просили ее снести лет 15, но чиновники и коммунальщики все время затягивали процесс, пока стена не обвалилась.

Как уже сообщал «Новый День», обрушение произошло накануне вечером в доме №12 по улице Суворова.

Жильцы утверждают, что веранда (выносная конструкция с балконами-лоджиями) начала разрушаться еще в 2000-тысячных годах – пошли трещины. Обитатели дом неоднократно обращались в ЖЭК и администрацию города. Наконец, в 2007 году поставили маяки. Потом в документах исправили дату установки контролирующих приборов на 2009, потом еще раз исправили –

на 2012.

Ещё через несколько лет – после множественных обращений – провели экспертизу и определили, что дом аварийный из-за печного отопления и деревянных пролетов. И постановили сносить весь дом. По словам жителей, никакого печного отопления нет.

Впрочем, другая экспертиза признала аварийной только веранду, но и ее сносить не стали.

«Говорили: «Ну, да – трещина. Ну, упадет. Упадет – тогда будем решать вопрос». К утру вчерашнего дня пристройка отходила от основой стены в некоторых местах на десятки сантиметров. И в 19:20 обрушилась.

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«Мы почувствовали 3 удара, – рассказывают жильцы. – Тряхнуло весь дом».

Теперь в ситуации разбирается прокуратура.

Керчь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»