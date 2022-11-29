На Украине «раскрыли» российскую тактику нанесения ракетных ударов

Украинским властям приходится постоянно то отменять, то вновь объявлять воздушную тревогу.

Причина в том, что ВС РФ периодически поднимают в воздух и выводят в море «на тренировку» самолёты и корабли, оснащённые крылатыми ракетами. Однако, в какой момент будет нанесён удар – предсказать невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на глав регионов.

«В прошлый раз русские тоже маскировали удар под тренировочные полёты страегических самолётов... Посмотрим», – написал в соцсети губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Вместе с тем, администрация украинского президента призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«Тревога объявлена по всей Украине. Не игнорируйте тревогу», – написал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, накануне в Киеве заявили о выходе на изготовку российских «ракетоносителей».

Симферополь, Валентин Карамазов

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