Польша форсирует подготовку к аннексии части Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.

Точкой отсчета в проводимых архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 года, уточнил глава СВР. Это наиболее кровавый эпизодом польско-украинского конфликта в середине XX века, когда Украинская повстанческая армия (запрещена в России) массово уничтожала польское гражданское население на Западной Украине. Польский Сейм квалифицирует Волынскую резню как геноцид.

По мнению Нарышкина, Варшава намерена действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой, и это соглашение может не учесть интересы как украинцев, так и поляков, пишет РИА «Новости». Кроме того, заявляет глава СВР, в Польше уверены, что заслужили щедрую компенсацию за военную помощь Киеву, предоставление крова беженцам, а также инцидент с падением ракет, который польские властям вынуждены были «проглотить» по рекомендации США и ЕС.

Напомним, накануне бельгийское издание «Modern Diplomacy» сообщило о подготовке референдума «по присоединению Западной Украины к Республике Польша». Однако официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина эту информацию опроверг.

Киев, Платон Ефимчук

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