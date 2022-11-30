Передача системы Patriot Украине невозможна – Минобороны США

Вашингтон не планирует передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал представитель Минобороны США Пэт Райдер, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что такие поставки обсуждаются и планируются.

По его словам, важно понимать, что такие системы как Patriot, передовые истребители или танки М1 требуют серьезного обслуживания и специальной подготовки военных.

«Ни одна из этих систем не функционирует по принципу «подключи и работай», вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать», – сказал Райдер.

Вместе с тем, он заверил, что партнеры считают противовоздушную оборону Украины приоритетным вопросом и думают, как его решить.

Симферополь, Валентин Карамазов

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