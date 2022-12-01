Следствие по делу замначальника Крымской таможни завершено

В Крыму завершено следствие по делу бывшего заместителя начальника региональной таможни, возглавлявшего службу тылового обеспечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, мужчину обвиняют в превышении служебных полномочий и причинении бюджету ущерба в размере 3,5 млн рублей.

По версии следствия, в марте 2021 года замначальника Крымской таможни заключил госконтракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по капремонту ведомственного здания в Евпатории, а в июне – еще один контракт с начальником отдела строительного контроля по объектам капитального строительства АО «Служба технического надзора» для контроля ремонтных работ.

«Однако в период ремонта здания представителем строительного контроля никакие работы фактически не принимались, акты о приеме не подписывались и не согласовывались. Несмотря на то, что в адрес обвиняемого поступала от подчиненных информация о существующих проблемах, он, зная о невыполненных в полном объеме работах, подписал акты об их приеме, на основании которых Крымской таможней фирме-подрядчику были перечислены денежные средства, – сообщили в ведомстве. – Согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту составила свыше 3,5 млн. рублей».

Таможенника задержали в июле.

Сейчас прокурор подписал обвинительное заключение, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

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