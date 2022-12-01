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Четверг, 1 декабря 2022, 16:18 мск

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СБУ схватила и прогнала через полиграф два десятка монахинь женского монастыря УПЦ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нагрянула с обысками и задержаниями в Свято Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Украинской православной церкви в Закарпатье.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте СБУ.

Заявлено, что «сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства русских деятелей и изданы русскими типографиями».

Все материалы будут переданы «на соответствующие экспертные исследования».

Также в СБУ сообщили, что «более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа».

Напомним, массовые облавы СБУ на монастыри и церкви УПЦ проходят по всей Украине. Захваченных священников киевский режим хочет обменять на военнопленных.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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