Как растворяются «медицинские» миллиарды: Совмин Крыма сочувствует загадочной стройфирме

Правительство Крыма

опубликовало несколько полусекретных распоряжений, изменяющих условия ряда госконтрактов, заключенных в прошлом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство республики расщедрилось и решило увеличить аванс, выплачиваемый подрядчику, до 79% от цены контракта, а срок окончания выполнения работ продлить до 20 декабря 2022 года.

При этом в распоряжениях не упоминаются ни объекты, о которых идет речь в контрактах – только их номера, ни подрядчики, которым вышли послабления. А тонкость заключается в том, что сводного реестра контрактов, заключенных Совмином и оплаченных бюджетными деньгами, не существует. По крайней мере, в открытом доступе.

То есть для того, чтобы выяснить, о ком и о чем идет речь, нужно приложить значительные усилия. Тем не менее, удалось понять, что речь идет о строительстве объектов медицинской сферы в регионах Крыма, которые не сдали в срок.

Например, распоряжение совета министров РК № 1888-р «О внесении изменений в Государственный контракт № 941 от 21 декабря 2021 года» касается, как оказалось, Джанкойской центральной районной больницы. Точнее – выполнения работ по объекту «Строительство модульной врачебной амбулатории в с. Медведевка». Цена контракта – 26 млн 826 тыс руб. Аванс в сумме 13 млн 144 тыс руб был выплачен подрядчику почти год назад. Срок сдачи амбулатории миновал в сентябре, его отодвинули, работы простимулировали увеличением выплат.

Но самое интересное в этой таинственной истории – фигура подрядчика. Это севастопольское ООО «Капиталстрой». Оно зарегистрировано в Севастополе, на улице Портовой, дом 17, в 2018 году. Владеет и руководит им Анна Дьяченко.

В течение первых трех лет жизни «Капиталстрой» не участвовал в тендерах, не имел заказов. Удача пришла в 2021 году, когда его определили – без конкурса – единственным подрядчиком по 36 контрактам на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Кроме упомянутого Джанкойского, медицинские объекты должны быть возведены в Красногвардейском, Советском, Белогорском районах, Феодосии, Алуште.

Возможно, такое везение – результат умелого менеджмента. Но есть и другая версия. Дело в том, что по тому же адресу в Севастополе (Портовая, дом 17) существует другое ООО с тем же названием. Первый «Капиталстрой» живет там с 2016 года. Тезки отличаются налоговыми номерами и фамилиями хозяев. Другим «Капиталстроем» с июня 2021 года владеет и руководит Масликов Сергей Юрьевич. Его полный тезка, экс-директор Новосибирского городского планетария, был судим за взятку и оправдан судом в декабре 2019 года.

Ранний «Капиталстрой» тоже имел госзаказы – 29 штук. Самыми «тучными» были 2018 и 2019 годы, когда ему доверили, к примеру, капремонт здания поликлиники горбольницы №3 имени Даши Севастопольской (35 млн руб) и поликлиники №2 в Севастополе (72 млн руб). Теперь, с приходом Масликова, исполнение трех из тех контактов на общую сумму 75 млн руб прекращено, в конторе работает один человек (видимо, сам Масликов). Поток подрядов иссяк, точнее, сменил русло и потек к новому одноименному ООО.

Как и следовало ожидать, в открытых источниках нашлась информация о том, что предыдущим директором первоначального «Капиталстроя» была Анна Дьяченко.

Но так совпало, что в сентябре текущего года, именно к окончанию срока действия упомянутых госконтрактов в районах Крыма, «вторым» юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения – из Севастополя на Москву. Об этом сообщает база ЕГРЮЛ, Сейчас в стройфирме числятся 11 работников – возможно, перейдут на удаленку.

Что касается недостроенных объектов здравоохранения, то глава Крыма Сергей Аксенов на днях как раз объяснил, выступая на заседании Совета по региональному здравоохранению Совета Федерации, что именно мешает поднять уровень крымской медицины: проблемы с лицензированием, кадрами, лекарствами и инфраструктурой санаторно-курортных учреждений.

И это пи том, что с весны 2014 года в сферу здравоохранения Республики Крым вложено более 360 млрд рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

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