Германия опровергла информацию о планах передать Киеву систему Patriot

Берлин не ведёт никаких переговоров с Украиной о передаче ЗРК Patriot Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии для Der Spiegel заявил представитель Минобороны Германии.

«Мне неизвестно о каких-либо переговорах с Украиной. Передача этих комплексов военным других государств никогда не рассматривалась», – сказал он.

Напомним, ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с Германией, а также с США по размещению на Украине систем Patriot.

Между тем, в Минобороны США также заявили, что передача Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot невозможна.

Симферополь, Валентин Карамазов

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