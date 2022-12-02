Германия опровергла информацию о планах передать Киеву систему Patriot

Берлин не ведёт никаких переговоров с Украиной о передаче ЗРК Patriot Украине.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии для Der Spiegel заявил представитель Минобороны Германии.
«Мне неизвестно о каких-либо переговорах с Украиной. Передача этих комплексов военным других государств никогда не рассматривалась», – сказал он.
Напомним, ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с Германией, а также с США по размещению на Украине систем Patriot.
Между тем, в Минобороны США также заявили, что передача Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot невозможна.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube