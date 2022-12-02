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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 2 декабря 2022, 16:58 мск

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Германия опровергла информацию о планах передать Киеву систему Patriot

Фото: УНИАН

Берлин не ведёт никаких переговоров с Украиной о передаче ЗРК Patriot Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии для Der Spiegel заявил представитель Минобороны Германии.

«Мне неизвестно о каких-либо переговорах с Украиной. Передача этих комплексов военным других государств никогда не рассматривалась», – сказал он.

Напомним, ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с Германией, а также с США по размещению на Украине систем Patriot.

Между тем, в Минобороны США также заявили, что передача Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot невозможна.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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