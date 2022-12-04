Киев заявляет, что больше не ждёт налётов «Гераней»

Россия стала «намного реже» использовать «иранские» дроны «из-за погодных условий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением в Киеве выступил помощник командующего объединёнными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

Теперь, по его словам, на Украине ждут только ракетных атак.

«Любые летательные аппараты, которыми являются дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые чувствительны к морозам и погодным условиям. Мы имеем в настоящее время только тренировку бомбардировочной авиации РФ, которая осуществляет перемещение, тренируя дозаправку в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность», – уверяет представитель ВСУ.

Сегодня глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия готовит новый ракетный удар по инфраструктуре Украины, который «может случиться в любой день».

Симферополь, Валентин Карамазов

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