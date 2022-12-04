Макрон рассказал, в каких случаях Франция перестанет вооружать Киев

Франция может ограничить или даже прекратить поставки оружия на Украину в случае угрозы собственной безопасности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

По его словам таких опасных для Франции моментов – два.

«Мы никогда не пойдем на ослабление способности нашей армии защищать нашу собственную территорию и наших граждан. Мы также никогда не поставим такое оружие, которое сделало бы нас стороной конфликта в результате его использования для нападений на российскую территорию», – сказал Макрон.

При этом он заверил, что Франция продолжает находить возможности, чтобы поставлять свои вооружения на Украину.

В этом же интервью французкий президент заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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