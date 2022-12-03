Президент Франции сдался: заявил о необходимости гарантий безопасности для России

Будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Судя по его словам, Западу нужно остановить экспансию НАТО на восточном направлении.

«Мы должны подумать об архитектуре безопасности, в условиях которой мы хотим жить завтра. В этой связи речь пойдет, в частности, о словах президента Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», – сказал Макрон в интервью телеканалу TF1, которое цитирует РИА «Новости».

Президент Франции уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине. «Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после этого (восстановления мира), как защищать наших союзников, страны-члены Альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернётся за стол переговоров», – сказал Макрон.

Как сказал президент Франции, Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной. «У США и Франции одинаковое видение по Украине: продолжать помогать ей, сделать все, чтобы оказать давление на Россию, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров… Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев», – заявил Макрон.

Стоит отметить, что накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц на Берлинской конференции по безопасности заявил, что Европа готова вернуться к миропорядку, который существовал последние десятилетия до событий на Украине, если у России будет такое желание.

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые являлись основой мира и порядка безопасности в Европе. И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые следуют совершенно другому способу управления и тому, как они привлекают людей. Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если в России будет желание вернуться к этому мирному порядку», – сказал Шольц.

Париж, Светлана Антонова

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