В Одессе встали все насосные станции

В значительной части Одессы нет света, во всем городе остановился электротранспорт. Кроме того, везде пропало водоснабжение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают местные аварийные службы.

«В Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует по всему городу», – заявили в местном водоканале.

Также сообщается, что часть Кривого Рога осталась без света, не работают некоторые котельные.

Напомним, сегодня ВС РФ наносят новый ракетный удар по всей украинской инфраструктуре.

Симферополь, Валентин Карамазов

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