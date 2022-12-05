На Украине ждут три волны ракетных атак в течение дня

Сегодня Украина должна пережить три волны ракетных ударов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Между тем, в столице Украины парализована работа метрополитена, так как его начали использовать в качестве укрытия.

«На многих станциях киевского метро высадка пассажиров пока может не производиться из-за большого количества людей на подземных станциях. Жители и гости столицы используют метрополитен как укрытие», – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, сегодня ВС РФ наносят новый ракетный удар по всей украинской инфраструктуре.

Симферополь, Валентин Карамазов

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